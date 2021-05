Balestrate conquista la Bandiera Verde, acque cristalline a misura di bambino

La spiaggia di Balestrate è a misura di bambino e viene consigliata dai pediatri italiani che le assegnano la bandiera verde per il quinto anno consecutivo.

La spiaggia consigliata dai pediatri

La bandiera verde è un riconoscimento, assegnato dai pediatri italiani, sulla base di alcune caratteristiche :

Innanzitutto l’arenile della località deve essere molto ampio, dotato di ombrelloni sufficientemente distanziati l’uno dall’altro e di attrezzature riservate ai più piccini.

Sabbia fine che degrada dolcemente verso il mare

Un’attenzione particolare, poi, è data alla composizione della sabbia che deve essere fine e deve digradare dolcemente nel mare, caratterizzato da fondali bassi e acque chiare e pulite. Sulla spiaggia, inoltre, deve essere sempre presente una squadra di soccorritori e bagnini in caso di emergenze. E Balestrate rispecchia queste caratteristiche.

La bandiera verde a Balestrate

Una località “bandiera verde”, oltre alla spiaggia, deve poi avere diverse strutture pensate per la famiglia: ristoranti, pizzerie, gelaterie e parchi giochi per l’intrattenimento di bambini e adulti. Dunque anche servizi e comodità per i genitori, perché, dicono i pediatri: «Quando stanno bene i genitori stanno bene anche i bambini».

Il sindaco: “Vi aspettiamo a Balestrate”

“L’indicazione della commissione che ha scelto le località “da bandiera verde” è stata dunque quella di preferire le località attrezzate, in cui i genitori possano divertirsi, giocare a tennis, incontrare amici o prendere un aperitivo mentre i bimbi sono “al sicuro”, impegnati tra parchi giochi e attrezzature ad hoc in tutta sicurezza. L’ampiezza delle nostre spiagge, inoltre, consente di fruire delle stesse in tutta sicurezza. Vi aspettiamo a Balestrate”. Queste le parole di Vito Rizzo, sindaco di Balestrate, bandiera verde 2021.

