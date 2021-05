Schianto sulla Palermo-Agrigento, due giovani gravi in ospedale

Un grave incidente stradale è avvenuto questa notte ad Alia, nel Palermitano, lungo la SS121 Palermo-Agrigento. Una ragazza di 21 anni di Alia e un ragazzo di 26 anni di Vicari sono rimasti feriti dopo che la vettura sulla quale viaggiavano si è schiantata contro un albero.

L’auto finita contro un albero

La loro auto, una Volkswagen Beatle, è finita fuori strada per causa in via di accertamento. Il ragazzo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo. La ragazza, invece, è stata portata al Pronto soccorso di Agrigento. Secondo le prime informazioni, entrambi i giovani sarebbero gravi. A preoccupare di più sono le condizioni di salute del ragazzo che si trova all’ospedale Civico. I medici per il giovane si sono riservati la prognosi.

Indagini dei Carabinieri

Sul grave incidente di questa notte sulla SS121 indagano i Carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi. Al giovane alla guida, come da prassi, sono stati eseguiti gli esami sul tasso alcolemico e tossicologici.

