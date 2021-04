In Sicilia spiagge aperte da metà maggio, Musumeci prepara l’ordinanza

Spiagge e stabilimenti balneari aperti da metà maggio

il Presidente della regione pronto a firmare una nuova ordinanza

La Sicilia si prepara alla stagione balneare

Stabilimenti balneari aperti a metà maggio e una zona rossa non più necessaria. A dirlo è stato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci questo pomeriggio dopo che ieri ha annullato i provvedimento restrittivo per il Capoluogo ma il Governatore annuncia anche la riapertura degli stabilimenti balneari già dalla metà del mese di maggio.

Musumeci: “Non allentiamo la guardia”

Nel corso dell’iniziativa “Accanto agli ultimi” presso la Fondazione Zito Musumeci però fa notare che esiste ancora la possibilità di ricadere nel vortice delle restrizioni e che serve non allentare la guardia. “Siamo in arancione sperando di poter guardare verso il giallo. Ma tutto dipende esclusivamente dai cittadini, in base ai loro comportamenti si decide quale misura adottare”, dice nel corso di un’intervista al Giornale di Sicilia.

Guardiamo con fiducia al futuro, spiagge aperte da metà maggio

“Dobbiamo guardare con fiducia al futuro, dice il presidente della Regione che sta per dare il via alla stagione balneare in Sicilia. “Sto adottando un’ordinanza che prevede l’apertura degli stabilimenti balneari a metà del mese di maggio, ma sono molto perplesso perchè se dovessimo ricadere nel vortice rischieremmo di fare come la Sardegna, che è passata da Bianco a rosso. Siamo stanchi davvero non ce lo meritiamo, però non dipende da noi ma dalla condotta individuale e collettiva di ciascuno”.

Orlando e l’ordinanza del ponte del Primo maggio

Secondo Orlando, che ha appena firmato un’ordinanza per i ponte del Primo Maggio, la zona arancione non cambia la necessità di tenere alta la guardia. “Il rispetto delle misure individuali è una condizione essenziale anche qualora fossimo in zona bianca”, dice il primo cittadino del Capoluogo siciliano.