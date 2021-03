Nuove restrizioni in arrivo, coprifuoco alle 19 e lockdown nei weekend

Il governo potrebbe cambiare il Dpcm già da oggi visto che la situazione sta iniziando ad essere nuovamente preoccupante. L’idea è di anticipare il coprifuoco e di imporre un lockdown nel fine settimana. Oggi in programma il vertice della cabina di regia che deciderà sui nuovi provvedimenti.

Coprifuoco dalle 20 o 19

L’ipotesi, che sta per diventare sempre più concreta, è che possa essere imposto il divieto di circolazione, che al momento è dalle 22 alle 5, e che possa essere anticipato di due o tre ore. Il governo appare deciso ad anticipare il coprifuoco.

Lockdown nei fine settimana

Diventa sempre più probabile un lockdown nei fine settimana. Obiettivo dei membri del governo è bloccare la movida. L’esecutivo però starebbe lavorando anche a una terza opzione.

Negozi chiusi se scuole chiuse

L’idea è di chiudere i negozi dove vengono chiuse le scuole. L’obiettivo è evitare che i ragazzi facciano le lezioni a distanza la mattina e poi però si incontrino nel pomeriggio nei centri commerciali. Gli assembramenti di giovani sono ora ancora più rischiosi visto che la variante inglese colpisce maggiormente loro.

Governo verso decisioni rigorose

“Massimo rigore” serve secondo il Governo Draghi nel caso le varianti dovessero far salire in maniera esponenziale i contagi. Oggi è in programma il vertice della cabina di regia per la valutazione di un’eventuale nuova stretta. Le restrizioni vengono chieste anche dagli esperti.

Il Cts chiede restrizioni nazionali

Il Comitato tecnico scientifico infatti è tornato a chiedere nuove misure rigorose a livello nazionale e locale. Gli esperti del Cts hanno chiesto di limitare ancora la mobilità e le occasioni d’incontro. Si contano quasi 21mila nuovi positivi nell’ultimo bollettino mentre il tasso di positività sale di un punto e si assesta al 7,6%. A Palazzo Chigi si incontreranno i ministri Speranza, Gelmini, Giorgetti, Patuanelli, Franceschini e Bonetti e il sottosegretario Garofoli. I ministri faranno il punto con gli esperti del Cts e con il commissario all’emergenza, Figliuolo. All’incontro al momento non sembra prevista la presenza del premier Draghi. Così l’Italia va verso nuove restrizioni, coprifuoco anticipato e lockdown nei fine settimana.

In Sicilia regge la situazione

I dati in Sicilia

I dati relativi alla settimana appena conclusa mostrano un contenuto incremento dei nuovi positivi in Sicilia e una diminuzione dei nuovi ingressi in terapia intensiva, degli attuali positivi, dei ricoverati, delle persone in isolamento domiciliare e dei deceduti. Lo dice il report elaborato dall’ufficio statistica del Comune di Palermo su base dati Protezione civile nazionale.