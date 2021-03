Auto si ribalta sulla SS186 a Monreale, ferito un uomo

Incidente SS186 Monreale Immagine 1 di 2

Una ragazzo è rimasto ferito nel corso di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la SS166 tra Monreale e Partinico.

L’Alfa 147 guidata dall’uomo si è ribaltata all’altezza di Sagana per cause ancora in via di accertamento. L’uomo, di cui ancora non sono state rese note le generalità, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dei soccorritori del 118.

Sul posto anche i Carabinieri per la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Chiusa per qualche ora la SS186 per consentire le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione del veicolo da parte del soccorso stradale Giurintano.