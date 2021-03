Sequestrati 22 viadotti sull’autostrada A18 Palermo-Messina: 4 denunciati

Sono quattro le persone denunciate in stato di libertà per il reato di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina e sono 22 i cavalcavia dell’autostrada A20 Palermo-Messina posti sotto sequestro.

I ponti sono stati interessati dal decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ed eseguito dalla locale sezione di polizia stradale.

Denunciati dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto il direttore del Cas Salvatore Minaldi, il suo predecessore Salvatore Pirrone, un ex dirigente, Giovanni Raffa, e Alessia Trombino. Lo riporta La Repubblica.

Ora i cavalcavia sono stati affidati in custodia agli enti fruitori del piano viabile e sottoposti a limitazioni di traffico al fine di limitarne la capacità portante in attesa dei necessari interventi funzionali e delle operazioni di ripristino.