Nella Zona rossa jatina salgono a 170 i positivi, multati 9 giovani

Aumentano ancora i casi di Covid-19 nella Valle dello Jato. Sono 170 gli attuali positivi sommando i dati dei due paesi che al momento sono zona rossa.

In particolare, sono 103 gli attuali positivi a San Giuseppe a fronte di 18 nuovi casi registrati. Scendono a 67 i positivi San Cipirello, grazie a 2 nuove guarigioni.

Fa discutere intanto la notizia di oggi relativa a una festa di carnevale a cui avrebbero partecipato diversi ragazzi nelle campagne di Camporeale. Era solo una vox populi ma adesso anche i Carabinieri hanno fatto luce su una festa a cui hanno partecipato alcuni ragazzi di San Cipirello e San Giuseppe Jato. Oggi i Carabinieri hanno multato 9 giovani.

I ragazzi hanno organizzato a febbraio una festa di carnevale a Camporeale e hanno pubblicato le foto dei balli sui social. Attraverso quei post i carabinieri sono risaliti ai nove dei partecipanti. Non è escluso che altre multe potrebbero essere notificate nei prossimi giorni come non è escluso che la causa della diffusione del virus sia stata provocata proprio dalle feste di carnevale che in diverse zone dei comuni sono state organizzate in ville private.