Mick Jagger stregato dalla Sicilia, avvistato ad Agrigento

Mick Jagger, componente e storico frontman dei Rolling Stones, è in vacanza in Sicilia, oggi è stato avvistato ad Agrigento. Il Componente e storico frontman dei Rolling Stones ha fatto visita alla Città dei Templi. E non è la prima volta che visita l’Isola.

Uno dei cantanti rock più famosi della storia della musica si è concesso una visita nella Città dei Templi. Accompagnato dai suoi due manager, e da un corposo servizio di sicurezza, Jagger ha prima visitato la Valle dei Templi e dopo ha scelto di pranzare in riva al mare nel locale “La Rotta”.

Mick Jagger aveva già scelto la Sicilia per trascorrere le vacanze di Natale con la sua famiglia. La star della musica dopo aver passato qualche giorno in un resort nei pressi di Noto è stato ospite di una storica tenuta nel Siracusano.

Ma il celebre cantante sembra aver messo radici in Sicilia già da prima. A ottobre, Mick Jagger, era stato visto in un ristorante di Brucoli, nel Siracusano. Il 5 novembre la foto alla Taverna La Cialoma di Marzamemi (sempre nel Siracusano) che poi avrebbe chiuso per l’entrata in vigore del Dpcm anti-Covid. “L’ultimo ospite prima di chiudere. Qui a Marzamemi. Grazie Mick Jagger. Torneremo rock”.