A San Giuseppe Jato 79 casi, a San Cipirello 64 e chiesta zona rossa

Salgono a 143 i positivi tra San Giuseppe Jato e San Cipirello

Chiesta zona rossa per San Cipirello

Riaprono le scuole a San Giuseppe Jato

Sono 79 i nuovi positivi al Covid a San Giuseppe Jato e 64 a San Cipirello. Un totale di 143 positivi nei due centri del Palermitano. Una situazione che continua a preoccupare è quella dei due comuni della Valle dello Jato, che restano osservati speciali da parte delle autorità sanitarie mentre la Sicilia sia avvia a diventare zona bianca.

Questa mattina la Commissione straordinaria di San Cipirello ha anche chiesto al Presidente della Regione di valutare la dichiarazione di zona rossa, visto l’aumento repentino dei nuovi contagi. La decisione potrebbe arrivare nelle prossime ore una volta valutata attentamente l’evolversi della situazione.

La Commissione Straordinaria di San Cipirelloha comunicato che “a seguito dell’ulteriore incremento di positività riscontrata negli ultimi giorni, è stata rinnovata, alle competenti autorità regionali, la richiesta d’istituzione della zona rossa per il territorio di San Cipirello”. “Si invita, pertanto, – si legge nella nota – la popolazione ad attenersi scrupolosamente all’osservanza delle disposizioni generali volte a contenere la diffusione del virus. Nelle more delle determinazioni delle autorità regionali, è stata disposta, per i prossimi quindici giorni e fatte salve più restrittive disposizioni dalle stesse emanate, la chiusura al pubblico del mercato settimanale, del cimitero e degli uffici comunali, al fine di limitare le occasioni di contagio”.

A San Giuseppe Jato, invece, il Commissario Salvatore Graziano ha modificato parzialmente la propria ordinanza riaprendo le scuole di ogni ordine e grado del territorio. Con un precedente provvedimento, il Commissario ne aveva ordinato la chiusura. Restano chiuso a San Giuseppe Jato il cimitero.