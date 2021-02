Sole e caldo in Sicilia, tanta gente a Mondello nonostante i divieti

Mondello si riempie di visitatori nonostante la zona gialla. La bellissima giornata di oggi ha convinto tanti palermitani a recarsi in spiaggia per una passeggiata sotto un caldo sole di febbraio, dopo il maltempo dei giorni scorsi.

Dalle prime ore della mattina di oggi, la spiaggia di Mondello e il suo lungomare sono stati presi d’assalto da centinaia di persone. Tanti i palermitani, tra chi ha preso un po’ di sole, chi ha fatto un po’ di sport, o chi ha fatto solamente una passeggiata.

La bella giornata ha convinto tanti palermitani e non solo ad andare a Mondello dove sono stati anche eseguiti controlli da parte delle forze dell’ordine per evitare gli assembramenti. Una attività solo preventiva visto che a Mondello e nel centro storico di Palermo è in vigore il divieto di stazionamento.