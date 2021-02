Pauroso incidente a Monreale, auto si ribalta e donna in ospedale (FOTO)

MONREALE – Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Pioppo, frazione di Monreale, lungo via Provinciale. Un’auto, una Citroen C3, si è ribaltata nel pieno centro urbano, schiantandosi contro il muro laterale. Il pauroso incidente è avvenuto all’altezza del Panificio La Corte. Ferita una donna di circa 40 anni, per fortuna in modo non grave. Lo riporta MonrealeLive.it.

L’auto si ribalta e si schianta a Pioppo

Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe perso il controllo del mezzo su cui viaggiava, forse per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, andando a toccare un’auto. L’auto così si sarebbe ribaltata e si sarebbe schiantata contro il muro. L’auto procedeva in discesa, in direzione Monreale.

Una donna ferita ma non gravemente

La donna è stata subito soccorsa dai passanti e dal titolare del panificio vicino. In pochi minuti è giunta l’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna all’ospedale Ingrassia di Palermo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Suo posto anche i Carabinieri di Pioppo e la polizia municipale per i rilievi. L’automobile è stata infine recuperata dal soccorso stradale Giurintano.

Un altro incidente nelle vicinanze il 12 febbraio

Un altro incidente era avvenuto a pochi metri di distanza il 12 febbraio scorso. Un uomo è stato trasportato all’ospedale Ingrassia di Palermo dopo che la sua automobile si è schiantata contro un muretto e si è ribaltata.

L’incidente stradale è avvenuto lungo la Strada Statale 186 di Monreale, lungo un rettilineo, nelle vicinanze del supermarket Capizzi, subito dopo l’uscita della frazione di Pioppo. Si tratterebbe di un incidente autonomo. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del mezzo una Suzuky, avrebbe perso il controllo forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia.L’auto si sarebbe prima schiantata sul muretto di protezione e poi si sarebbe ribaltata finendo sul lato.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato la vittima in ospedale. L’uomo non era grave.