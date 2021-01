Pauroso incidente in via Basile a Palermo, auto ribaltata e due feriti in ospedale

Un pauroso incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Palermo, lungo via E. Basile, nei pressi dell’Università di Palermo. Due persone sono rimaste ferite nello schianto tra due auto.

Nel corso dello schianto sono rimasti feriti i due conducenti, trasportati all’ospedale Civico e al Buccheri La Ferla. Non si conoscono ancora le generalità e le condizioni dei due uomini che sono rimasti vittima del sinistro. Si tratta di un uomo di Palermo e un uomo di Monreale.

Le due auto, una Fiat 600 e un’Alfa Romeo, si sono scontrate lungo la corsia di via Basile lato Università, in direzione Palermo-Sciacca. Una delle due automobili si è anche ribaltata dopo lo schianto. Forse uno dei due conducenti ha avvertito un molare perdendo il controllo dell’auto.

Sul posto sono giunti, oltre ai soccorritori del 118 che hanno trasportato i due feriti i ospedale, anche i Carabinieri, e la polizia municipale della sezione Infortunistica per la ricostruzione della dinamica. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della strada e per il recupero delle due vetture.