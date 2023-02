Pauroso incidente al Forum Palermo, schianto e auto ribaltata: un ferito

Incidente stradale oggi pomeriggio nel parcheggio del centro commerciale Forum Palermo, nel quartiere Brancaccio. Due auto, per motivi ancora da accertare, si sono scontrate nella strada principale che porta verso l’uscita. Un’auto si è ribaltata.

Ad avere la peggio è stato proprio il conducente una Citroen C3 per il quale è stato necessario l’intervento di un’ambulanza. La sua auto in seguito allo scontro con una Seat guidata da una 19enne si è ribaltata. Il giovane è stato trasportato in ospedale dai soccorritori del 118. Al momento non si conoscono le sue condizioni.

Sul posto l’infortunistica stradale della Polizia Municipale e la squadra di Interventa che ha messo in sicurezza la zona del sinistro.