Tir si ribalta sulla A19 Palermo-Catania, grave un uomo

Un uomo è rimasto gravemente ferito nel corso di un grave incidente stradale che si è verificato questa mattina lungo la A19 Palermo-Catania. Per cause ancora da accertare, un Tir si è ribaltato sulla sede stradale. L’incidente è avvenuto nel tratto di A19 compreso tra lo svincolo di Trabia e Termini Imerese, nel Palermitano.

Il conducente, un uomo di cui non sono state fornite le generalità, è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato in ambulanza in ospedale.

Dopo che il grosso mezzo pesante si è ribaltato, il carico si è riversato sulla carreggiata. L’Anas ha fatto sapere che la circolazione in direzione di Palermo è deviata con percorso alternativo lungo la statale 113. In azione il personale di Anas, del 118 e delle forze dell’ordine.

Al termine delle operazioni di recupero del mezzo pesante incidentato, con l’ausilio di una gru, oltre che di pulizia del piano viabile, verrà ripristinata la regolare circolazione.

Paralizzato il traffico sulla SS113 in seguito alla chiusura dello svincolo di Termini Imerese.