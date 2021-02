Vede foto di donna nel cellulare del marito e tenta di ucciderlo accecata dalla gelosia

Una donna è stata arrestato per il tentato omicidio del marito dopo aver scoperto la foto di una donna nel cellulare del congiunto.

I Carabinieri hanno fermato la violenta lite tra i due coniugi salvando il marito dall’aggressione della moglie.

La scenata di gelosia e le coltellate

Ci sarebbe la gelosia dietro una lite sfociata in un tentato omicidio da parte di una donna del catanese. La donna sarebbe uscita di senno vendendo che nel cellulare del marito era presente la fotografia di una signore che il marito ha giustificato come “una vecchia fiamma”.

I Carabinieri di Mascali e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre, hanno arrestato la donna di 49 anni perché ritenuta responsabile di tentato omicidio e maltrattamenti contro il convivente.

La vittima è un uomo di 68 anni

I Carabinieri hanno trovato la donna che continuava a inveire nei confronti del convivente, un mascalese di 68 anni, tanto che i militari hanno dovuto interporsi per evitare ulteriori contatti fisici tra i due.

L’uomo, visitato da personale del 118 è stato riscontrato affetto da vari traumi in testa e da una ferita da taglio al torace. I Carabinieri hanno trovato sul pavimento un martello e un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri, utilizzati dalla donna per colpire compagno al culmine di una lite motivata dalla gelosia.

La foto nel cellulare e l’aggressione

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la convivente ha scoperto la fotografia di una donna nella memoria del telefono dell’uomo, ritrovamento che ha provocato in lei una sconsiderata reazione che ha avuto il suo culmine dopo che la loro figlia era andata a scuola. Le giustificazioni dell’uomo, che asseriva che quella foto era solo il ricordo di una sua vecchia fiamma, non hanno convinto la donna che perso ogni freno inibitore lo ha colpito con il martello al capo e in altre parti del corpo, quindi ha tentato di ucciderlo con il coltello.