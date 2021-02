A Mondello prove di estate, 26 gradi e spiaggia piena

A Palermo temperature sopra i 26 gradi e i palermitani assaltano la spiaggia di Mondello.

Una giornata caldissima oggi in provincia di Palermo, tanto che in tanti ne hanno approfittato per andare in spiaggia per la prima tintarella del 2021.

In tanti nella spiaggia di Mondello

Un caldo inaspettato che arriva in un febbraio che si preannuncia come uno dei più caldi degli ultimi anni. Nonostante la zona arancione tanti hanno affollato la bellissima spiaggia di Mondello oggi.

I visitatori erano tutti distanti e con le mascherine. Qualcuno ha anche azzardato il primo bagno al mare.

Anche oggi valori termici in aumento oggi in Sicilia ,e in alcune zone quasi estivi, con punte medie oltre i +22/23°C. Valore più elevato stavolta a Palermo con ben +26.4°C

La previsioni per sabato 6 febbraio 2021

Anche domani avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per l’intero arco della giornata. Temperature ancora in aumento e superiori alle medie stagionali. Anche domani il clima sarà mite. Venti deboli o moderati di scirocco. Anche domani le temperature saranno al di sopra della media stagionale.

E anche domani 6 febbraio, situazione di preallerta, per rischio incendi nella provincia di Palermo. Lo ha fatto sapere il dipartimento di Protezione civile regionale.