Schianto sulla Palermo-Sciacca, due feriti all’altezza di Altofonte

Incidente stradale sullo scorrimento veloce.

Due persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla SS624 Palermo-Sciacca.

Lo schianto allo svincolo di Altofonte

Sue sono le auto coinvolte in un sinistro avvenuto all’altezza dello svincolo di Altofonte. Si tratta di una Mercedes e una BMW che sono rimaste danneggiate dopo un violento scontro. Feriti i due conducenti che sono stati trasportati in ospedale. Non so conoscono le generalità.

Sul posto il 118 e le forze dell’ordine

Sul posto i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Da r I coat La dinamica dell’incidente provocato, con molta probabilità, dall’asfalto reso viscido dalla pioggia.