Pauroso incidente a Tommaso Natale, due auto si scontrano frontalmente, ci sono feriti

Pauroso incidente stradale nel pomeriggio di oggi 9 maggio a Palermo. Lo schianto si è verificato nei pressi di Tommaso Natale, lungo l’innesto dell’Autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo.

A schiantarsi frontalmente due automobili, una utilitaria ed un taxi. Secondo le prime informazioni, due donne, passeggere del taxi, sarebbero rimaste ferite. Da ricostruire la dinamica dell’incidente che ha creato non pochi disagi alla circolazione. Pare che l’uomo a bordo della Peugeot abbia imboccato contromano la carreggiata, non accorgendosi del senso unico. Una versione ancora da ricostruire nel dettaglio.

Sul posto la Polizia stradale e la polizia municipale di Palermo per la ricostruzione della dinamica e per i rilievi di rito. Sul posto la ditta Interventa per il ripristino della viabilità e la ditta M F Auto di Magnasco Francesco per la rimozione dei veicoli incidentati.