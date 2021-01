Vacanza organizzata in Sicilia, alla scoperta del patrimonio storico-culturale

Voglia di un giro in Sicilia per l’arrivo della bella stagione? Idea più che ottima. La Sicilia è uno dei grandi patrimoni italiani, non solo naturalisti per via del suo territorio così unico e variegato, tra mare, monti, vulcani, isole e tanti posti da scoprire, ma anche per la storia e la cultura.

Tracce di un passato isolano che compongono un patrimonio storico-culturale inestimabile e che rendono la Sicilia uno di quei posti pieni di valori preziosissimi. Insomma al fianco al bel mare, al verde, all’ottimo cibo, sull’isola non si possono trascurare la miriade di siti, molti dei quali Patrimonio UNESCO, che vale la pena vedere da vicino.

E allora se sei alla ricerca di una vacanza organizzata in Sicilia, che non sia il solito tour in barca, non puoi che scegliere uno dei tanti pacchetti dedicati alla storia e alla cultura del territorio offerti da Tramundi. Insieme al tour operator online puoi selezionare le opzioni che più si addicono alle tue aspirazioni apprezzando l’attenzione e la minuzia con la quale vengono composti per darti la possibilità di fare una vera full immersion nel territorio isolano tra le principali meraviglie che la storia e le generazioni precedenti ci hanno lasciato in dono.

Tramundi in linea con la sua idea di viaggio come esperienza di condivisione organizza degli itinerari di gruppo che permettono ai viaggiatori di ammirare tanto la bellezza dei paesaggi e dei territori quanto vivere delle esperienze uniche addentrandosi nella realtà locali, calandosi nella vita dei piccoli borghi siciliani, imparando qualche parola in dialetto, lasciandosi ispirare e sognare davanti la suggestiva scogliera della Scala dei Turchi ed inebriandosi con i profumi e sapori della storica catanese.

Tutto questo con la certezza di poter vivere una vacanza in totale sicurezza e organizzata in ogni minimo dettaglio perché ti sei affidato a dei veri professionisti che lavorano con attenzioni e serietà per farti vivere un momento tutto tuo per il quale non devi preoccuparti di nulla.

Il Tour della Sicilia e delle Isole Egadi ti porta alla scoperta dei Patrimoni dell’Umanità dell’arcipelago siciliano. Quattro gli elementi che caratterizzano questo itinerario lungo dieci giorni: il fuoco dell’Etna, l’acqua del mare di Favignana, il vento che in barca ti solca il viso per arrivare a Levanzo, la bellezza di Taormina, la terra di Greci e Romani.

Per chi ha un po’ meno tempo non mancano le alternative, con un viaggio dall’Etna alla Via del Sale, ammirando in pillole alcuni fra i siti più belli della Sicilia. Dalla maestosità dei templi della Magna Grecia ai capolavori barocchi di Noto e di Ragusa fino al fascino unico di Palermo. Questi itinerari sono solo un assaggio di tutto quello che Tramundi può offrirti con la sua proposta originale e variegata.