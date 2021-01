Monreale, scoppia focolaio in una casa di riposo: 5 positivi

Sono 5 gli ospiti di una casa di riposo di Monreale positivi al Covid. La notizia è stata confermata ad un sito locale anche dalla direzione della casa di cura per anziani Villa Angela, che si trova nelle periferia della città normanna.

Le condizioni di tutti i positivi Coronavirus al momento sarebbero buone. Gli altri 10 anziani ospiti sono risultati negativi al tampone. Nonostante gli accorgimenti di sicurezza, anche all’interno della casa di riposo di Monreale è riuscito ad arrivare il Covid-19.

Il virus sarebbe entrato nel momento in cui un ospite ricoverato per Covid19 in un ospedale palermitano, è stato dimesso dal nosocomio e portato in ambulanza nella casa di riposo.

Nelle scorse settimane un altro focolaio era scoppiato in un’altra casa di riposo di Monreale. In quel caso vi furono anche alcuni decessi tra gli ospiti più fragili.

A Monreale al 28 dicembre erano 77 i positivi al Covid-19, 203 le persone dichiarate guarite. Sono i dati resi noti dall’amministrazione comunale.