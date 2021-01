Incendio distrugge casa a Ballaró, famiglia salva ma muore il cane

Notte di paura a Ballaró, quartiere storico di Palermo, dove la casa di una famiglia è stata distrutta dalle fiamme di un incendio che si è sviluppato qualche minuto dopo lo scoccare della mezzanotte.

Per cause ancora da accertare, la famiglia palermitana ha dovuto abbandonare la casa in cui viveva nel cuore del mercato storico di Palermo, visto che le fiamme erano diventate indomabili. L’appartamento in via Porta di Castro è stato subito avvolto dalle fiamme.

La famiglia, composta da padre, madre e figlio, è solo riuscita ad allertare il 115 mentre fuggiva dalla casa mentre tutto andava distrutto. All’interno dell’abitazione anche gli oggetti usato che il capo famiglia vendeva per tirare a campare nel mercato.

I tre sono riusciti a fuggire anche grazie all’aiuto dei vicini di casa che hanno sentito l’odore del fumo. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno estinto le fiamme.

Purtroppo la famiglia ha perso il cagnolino che non ce l’ha fatta a sopravvivere alincendio. L’intera casa è andata distrutta e la famiglia adesso è senza un tetto sopra la testa.

Si indaga sulle cause del rogo che ha distrutto la casa a Ballaró. La prima ipotesi è che qualcuno possa aver tirato un petardo che ha innescato poi le fiamme.