“Papa Francesco si dimetterà tra Natale e il 31 dicembre”

Papa Francesco potrebbe presentare le dimissioni entro la fine del 2020. È la notizia che circola sui social e su qualche sito di informazione. Ma la notizia ha un fondamento? Perchè il Papa dovrebbe dimettersi entro la fine dell’anno? Fake news o una notizia con basi certe? Andiamo con ordine per capire se davvero Papa Francesco stia pensando di rassegnare le dimissioni.

Sarebbe un colpo a cuore della Chiesa cattolica vedere un altro papa dimettersi dopo Benedetto XVI. Quelle dimissioni però, stando a quanto riporta un noto giornalista francese, potrebbero essere profetiche. La notizia delle dimissioni del Papa si leggono tra le righe del settimanale L’Express che ha pubblicato le dichiarazioni di Austen Ivereigh, ex direttore degli affari pubblici del precedente arcivescovo di Westminster oltre che biografo di Papa Francesco.

Secondo il giornalista, al Vaticano, non è un fatto nuovo che il Pontefice potrebbe dimettersi alla fine del 2020. Talmente tanta la sicurezza che il termine fissato per fine 2020 non ha colto proprio nessuno di sorpresa.

Sempre secondo il giornalista francese, Bergoglio avrebbe già comunicato le sue intenzioni di lasciare la Chiesa già nel 2014. Sulla emittente “Noticieros Televisa” Francesco svelò: “Ho la sensazione che il mio pontificato sarà breve”. Quattro o cinque anni. Non lo so, o due, tre. Ebbene, due sono già passati. È come una sensazione vaga, ma ho l’impressione che il Signore mi metta [qui] per una breve cosa e non di più“. Quanto c’è di vero nelle dichiarazioni del giornalista? Fatto sta che sul web sono già diversi i giornali che danno la notizia come per certa.

Intanto il Papa, nonostante le voci che potrebbero solo rivelarsi come fake news, si prepara a celebrare i riti del Natale. La Messa della Notte di Natale è stata anticipata di due ore, e sarà celebrata all’Altare della Cattedra di San Pietro, nella basilica vaticana, giovedì 24 dicembre alle ore 19.30. Il rito, al quale assisteranno poche decine di fedeli, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News. All’indomani, venerdì 25 dicembre, giorno di Natale, Papa Francesco terrà il tradizionale messaggio di auguri con la benedizione Urbi et Orbi a mezzogiorno. Il Pontefice pronuncerà il suo discorso non affacciato dalla loggia centrale della basilica vaticana che da su piazza San Pietro ma dall’Aula delle benedizioni, nel Palazzo Apostolico.