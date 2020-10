La fortuna bacia Piana degli albanesi, vinto 1 milione di euro

Gioca un euro e ne vince un milione. Accade a Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo.

A darne notizia è stato il Drita Kafè di Piana degli Albanesi di via Giorgio Kastriota. Qui il fortunato vincitore ha vinto un milione di euro giocando solo un euro. La vittoria con un gratta e vinci che permette vincite milionarie.

La fortuna quindi bacia Piana degli Albanesi. “Vincita di un milione di euro quest’oggi”, si legge sul muro del Drita Kafè di Piana degli Albanesi. “Auguri al fortunato/a!”. Non si sa chi abbia potuto vincere un milione di euro, il paese è in fermento per capire chi possa essere il fortunato.

Ricordiamo che il gioco può provocare dipendenza.