Dora D’asta scomparsa da Bagheria, chi l’ha vista?

A Bagheria continuano le ricerche di Dora D’asta, 23 anni. La ragazza è scomparsa da tre giorni dalla città in provincia di Palermo. Non si hanno più sue notizie da tre giorni.

Di Dora D’asta non si hanno più sue notizie dopo che non è rientrata a casa dopo una festa sulla spiaggia di Trabia.

Secondo le prime frammentarie informazioni, la ragazza sarebbe stata prelevata da una ragazza di cui non si conoscono le generalità. Un mistero che tiene in ansia Bagheria e tutti quanti la conoscono.

Il suo cellulare è spento e nessuno sa dove possa trovarsi. La notizia-appello della scomparsa di Dora D’asta è stata pubblicata sui social da un amico, Richard Aiello. “Prego tutti i miei amici di Facebook di dare notizie di una mia amica, scomparsa da venerdì pomeriggio a me o a suo fratello Piero – si legge nel post – Dora è stata prelevata, da casa sua da una ragazza di Trabia di cui non si conosce il nome per poter partecipare ad una festa che si teneva in un lido, ma non è più rientrata. I genitori in questo momento si trovano a Trabia per denunciare la scomparsa. Vi prego diamo un aiuto a questa famiglia. Se qualcuno sa qualcosa mi contatti”.

Dora D’asta era vestita con un pantaloncino nero e un top nero con una scritta dorata al momento della scomparsa da Trabia. La foto è stata condivisa da migliaia di persone.

La giovane bagherese abita con la famiglia che ha presentato la denuncia di scomparsa. Sono tutt’ora in atto le ricerche e si cerca di ricostruire le fasi antecedenti alla sua scomparsa.

I carabinieri di Bagheria si stanno occupando delle infmdagini, con la collaborazione dei colleghi di Trabia.

Sono state raccolte le testimonianze di amici e quanti si trovavano alla festa in spiaggia. Come detto il telefono risulta spento e le forze dell’ordine seguono diverse pieste, compreso l’allontanamento volontario.

Dora D’asta è, come scritto dagli amici sui social, una giovane timida, assennata. Resta da capire chi sia la ragazza che ha prelevato la giovane al termine della festa a Trabia.