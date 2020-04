A Partinico secondo caso di Coronavirus

Un altro caso di Coronavirus a Partinico. A risultatare positivo al tampone una persona rientrata dal Nord.

La conferma è arrivata dal commissario straordinario del Comune di Partinico Rosario Arena.

Il paziente è un uomo che è stato sottoposto al tampone, essendo tornato dal Nord come da protocollo. L’esito ha dato esito positivo.

“Il soggetto – dice il commissario straordinario del Comune, Rosario Arena – risulta opportunamente e doverosamente in quarantena domiciliare obbligatoria, nei cui confronti è stato eseguito il test epidemiologico”.

L’uomo risultato positivo sta bene ed è asintomatico e si trova in quarantena domiciliare da quanto è tornato in Sicilia. Tra l’altro l’uomo non è nemmeno entrato in contatto con i familiari.

“Il soggetto – dice ancora Arena – è stato quindi posto in prosecuzione di isolamento domiciliare obbligatorio sino al 5 maggio prossimo, al termine del quale sarà riproposto un nuovo tampone rinofaringeo di controllo”.