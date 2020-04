Covid-19, due infermiere di Villa Maria Eleonora e familiari positivi

Due infermiere in servizio alla clinica Villa Maria Eleonora di Palermo sono positive al Coronavirus. Si tratta di due dipendenti della struttura sanitaria privata di viale Regione Siciliana in cui nei giorni scorsi è scoppiato un focolaio di Covid-19.

In questi giorni è arrivata la notizia della positività delle due professioniste. Una delle due infermiere ha lavorato per 72 ore nei giorni in cui è scoppiato il focolaio. La clinica era stata messa in quarantena e 35 tra pazienti e dipendenti erano risultati positivi.

Le due donne erano risultate al primo tampone eseguito e si sono messe in quarantena a casa. Una volta fatto il secondo tampone rinofaringeo però l’amara sorpresa. Sono risultate positive.

Dopo il loro trasferimento al San Paolo Palace, sono risultati positivi anche i mariti e i rispettivi figli. Il marito di una delle due infermiere è stato ricoverato all’ospedale Covid del Cervello nel reparto di Malattie Infettive. L’uomo avrebbe alcune complicazioni respiratorie.

Intanto un altro paziente della clinica Maria Eleonora di 58 anni positivo è stato ricoverato al Covid Hospital di Partinico. Le sue condizioni come anche quelle dei pazienti ricoverati non sono gravi.

La clinica Villa Maria Eleonora ha riaperto il 21 aprile dopo la sanificazione dell’intera struttura, senza pazienti ricoverati, dopo i 35 casi di contagio da Covid-19.

Ad Altofonte nei giorni scorsi era stato confermato dal sindaco un secondo caso di coronavirus. Si tratta di un’infermeria impiegata proprio a Villa Maria Eleonora. L’infermiera, sarebbe in buone condizioni di salute, si trova in quarantena, insieme a marito e figlia che comunque sono risultati negativi al tampone.

Intanto la Procura di Palermo indaga per risalire ad eventuali responsabilità per il focolaio di Coronavirus all’interno della clinica Villa Maria Eleonora. Si tratta di accertamenti finalizzati a capire se ci siano estremi di reato. Allo stato però non è stata ipotizzata una accusa dopo la relazione dei Nas.