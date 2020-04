Il Covid-19 continua a uccidere, muore paziente di Villafrati all’ospedale di Partinico

In provincia di Palermo si continua a morire per Coronavirus. Questa mattina è morto al Covid-Hospital di Partinico un uomo di 74 anni. Il paziente faceva parte dei contagiati della struttura Villa delle Palme di Villafrati ed è deceduto questa mattina all’interno dell’ospedale trasformato per ospitare i pazienti affetti da Covid-19. Lo riporta BlogSicilia.

La persona morta questa mattina fa salire a otto la dolorosa liste delle persone che non ce l’hanno fatta all’interno della Rsa di Villafrati dove è scoppiato un grosso focolaio di Coronavirus. Il Comune di Villafrati è stato dichiarato zona rossa dalla Regione dopo che all’interno della struttura sanitaria si sono registrate decine di infezioni.

A Partinico, intanto, restano ricoverati due donne in Rianimazione. Una paziente viene da Villafrati, un’altra da Villa Maria Eleonora di Palermo dove è scoppiato un altro focolaio di Coronavirus. Oltre alle due donne, ci sono altri 11 pazienti Covid in via di guarigione.