Covid-19, nuovo focolaio a Palermo, in 7 positivi a Villa Maria Eleonora

Un nuovo focolaio di Coronavirus in una struttura sanitaria. A Villa Maria Eleonora, a Palermo sono sette i positivi tra cui 6 pazienti e un’infermiera. Una donna è in rianimazione.

In seguito allo scoppio del focolaio tutto il personale sanitario è stato sottoposto a tampone. Tutta clinica Villa Maria Eleonora di Palermo, un centro di riferimento per la cardiochirurgia e la rete dell’infarto, è stata posta in quarantena.

Due notti fa una paziente di 73 anni è stata trasportata al Covid hospital di Partinico per una polmonite, dopo essere risultata positiva al tampone. Le sue condizioni sono gravi ed è stata intubata e ricoverata in Terapia intensiva. Altr cinque pazienti sono risultati positivi al Coronavirus. C’è anche un’infermiera che si trova in isolamento domiciliare.

L’Asp ha disposto tamponi per tutto il personale che da ieri è blindato nella struttura. Medici e operatori che non erano di turno ieri sono stati posti in quarantena obbligatoria a casa.