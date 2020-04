Maxi sequestro nel Palermitano di “Amuchina” falsa (VIDEO)

Diciannovemila flaconi di gel igienizzante per mani, ciascuno da 100 millilitri, venduti senza alcuna etichetta. La scoperta e’ stata fatta dalla guardia di finanza di Palermo in una impresa di commercio all’ingrosso di prodotti per la persona e per la casa a Ficarazzi.

L’indagine delle fiamme gialle e’ partita da un minimarket di Trabia, dove erano stati scoperti 15 flaconi del prodotto: la ricostruzione della filiera commerciale ha portato all’impresa di Ficarazzi. Sui flaconi di gel nessuna indicazione sul produttore, sulla data di scadenza ne’ sulle precauzioni d’uso.

Il titolare del minimarket e’ stato denunciato per “vendita di prodotti industriali con segni mendaci”, mentre il titolare dell’azienda distributrice rischia una multa fino a trentamila euro.