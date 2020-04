Muore un uomo di Castellammare del Golfo al Covid-hospital di Partinico

Un uomo di Castellammare del Golfo (Tp) è morto questo pomeriggio all’ospedale Covid di Partinico.

Si tratta di un anziano che era stato ricoverato questa mattina. L’uomo era arrivato in condizioni già critiche ed è morto a causa delle complicazioni provocate dall’influenza del Covid-19.

L’uomo soffriva di altre patologie. Si trova va nella sua casa di Castellammare del Golfo in quarantena dopo essere arrivato dagli Stati Uniti. Come detto, questa mattina le sue condizioni di salute si sono aggravate a tal punto da rendere necessario il ricovero.

Un’altra vittima del Coronavirus all’ospedale di Partinico.

Il Sindaco di Castellammare del Golfo Nicola Rizzo ha confermato il decesso tramite una nota e ha espresso cordoglio e vicinanza a nome di tutta la città ai familiari.

L’anziano era in quarantena obbligatoria da diversi giorni, circa dieci, e non ha avuto contatti se non con il personale preposto che ha osservato tutte le misure del caso.

A Castellammare del Golfo era il quarto caso di Coronavirus accertato e comunicato dal sindaco. In provincia di Trapani sono ad oggi 78 i casi accertati di Coronavirus. Sono 24 i pazienti ricoverati, 1 guarito e 2 deceduti.