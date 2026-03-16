A Palermo il Parco Uditore è a rischio chiusura

Il Parco Uditore di Palermo potrebbe chiudere i battenti. A lanciare l’allarme è la cooperativa che gestisce l’area verde, che denuncia mesi di silenzio istituzionale e una serie di problemi concreti che stanno mettendo a rischio la fruibilità dello spazio per migliaia di cittadini.

Dal 20 febbraio scorso, Amap S.p.a. ha rimosso il contatore dell’acqua potabile che serviva l’intero parco. Una decisione che ha lasciato a secco le fontanelle e costretto il team a chiudere l’unico bagno pubblico presente nell’area — con evidenti disagi per gli utenti che ogni giorno frequentano il polmone verde del quartiere.

A pesare sulla situazione c’è anche un’altra vicenda, rimasta irrisolta da anni. La Regione Siciliana avrebbe destinato 1,5 milioni di euro per la riqualificazione degli immobili all’interno del parco, assegnati alla cooperativa proprio per renderla più indipendente dai finanziamenti pubblici. Il progetto ha raggiunto la fase esecutiva, eppure nessun cantiere è mai stato aperto. Gli edifici restano abbandonati e in stato di incuria.

Sul fronte delle risorse per il 2026, la cooperativa ammette di non avere ancora alcuna certezza: al momento non risultano disponibili i fondi necessari a garantire la gestione dell’area per il prossimo anno.

Le pec inviate alle istituzioni negli ultimi mesi sarebbero rimaste senza risposta. Il team ha deciso di rendere pubblica la situazione per informare la cittadinanza e valutare ogni forma di azione a tutela della comunità.

«Ci aspettiamo solo risposte concrete ed immediate nel rispetto di utenti, operatori e di quanti in questi anni hanno sostenuto un progetto di rigenerazione urbana e sociale che dovrebbe essere motivo di vanto per ogni pubblica amministrazione che abbia a cuore la comunità e i beni comuni», si legge nel comunicato firmato dal team di Parco Uditore. La cooperativa annuncia che continuerà a tenere aggiornati i cittadini su tutti gli sviluppi della vicenda.