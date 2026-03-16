Maxi controlli nel Palermitano, 2 arresti, sanzioni e denunce

Prosegue senza sosta l’azione di prevenzione e contrasto alla criminalità nel territorio della provincia di Palermo. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Partinico, con il supporto dei militari della Sezione Radiomobile e del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno dato esecuzione a un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al monitoraggio della circolazione stradale, alla prevenzione della criminalità diffusa e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’attività, caratterizzata da posti di controllo e verifiche mirate, i militari delle Stazioni di Balestrate e Grisì hanno eseguito alcune perquisizioni domiciliari che hanno portato all’arresto, in flagranza di reato, di una donna e di un giovane, madre e figlio, residenti nella medesima abitazione. All’interno dell’appartamento sono state rinvenute diverse dosi di cocaina e hashish, occultate tra gli abiti all’interno di un armadio, oltre a materiale ritenuto idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente e alla somma 1.000 euro in contanti, ritenuti presumibile provento dell’attività di spaccio.

Nel medesimo contesto operativo, un altro uomo, residente nello stesso stabile degli arrestati e loro parente, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio dopo essere stato trovato in possesso di circa 8 grammi di cocaina.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato gli arresti.

L’attività dei militari ha inoltre portato alla segnalazione alla Prefettura di quattro persone quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale.

Parallelamente, l’attenzione dei Carabinieri si è concentrata anche sulla sicurezza della circolazione stradale. Nel complesso sono stati controllati 28 veicoli e identificate 39 persone. Le verifiche hanno consentito di accertare diverse violazioni al Codice della Strada, con l’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 6.900 euro.

Il servizio si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio predisposto dall’Arma dei Carabinieri, volto a rafforzare la sicurezza percepita e reale delle comunità locali, attraverso una presenza costante e capillare sul territorio.