Palestra abusiva nel centro di Palermo, scatta il sequestro: tre denunciati e 12mila euro di sanzioni

I Carabinieri della Stazione Oreto, in collaborazione con il personale della Polizia Municipale, hanno scoperto e chiuso una palestra nel cuore di Palermo che operava in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Le verifiche hanno fatto emergere una situazione di totale irregolarità: nessuna norma di sicurezza rispettata, documenti verosimilmente falsi e autorizzazioni del tutto inesistenti.

Nel corso dell’ispezione sono state denunciate tre persone, di 32, 40 e 50 anni, per aver esibito atti contenenti dati non rispondenti al vero. La struttura risultava priva del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): violazioni di particolare gravità che hanno condotto al sequestro dell’intero locale e di tutta l’attrezzatura sportiva presente.

Le irregolarità non si sono fermate sul fronte della sicurezza: la palestra operava fuori dalle regole anche sul piano commerciale e professionale. È stato accertato che un istruttore svolgeva la propria attività privo del titolo abilitativo prescritto e che la struttura era sprovvista di autorizzazione sia per l’esercizio dell’attività sportiva sia per la vendita di alimenti al suo interno, mancando altresì la figura tecnica obbligatoria per legge.

Il bilancio complessivo dell’operazione ammonta a 12.000 euro di sanzioni amministrative e al sequestro integrale della struttura.

Un risultato che tutela la sicurezza pubblica e garantisce una concorrenza leale nei confronti di chi gestisce centri sportivi nel pieno rispetto delle regole.

L’azione coordinata tra l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Municipale conferma la costante attenzione a rendere i luoghi dedicati allo sport a Palermo sicuri e trasparenti.