Incidente mortale sulla SS113: uomo perde il controllo dell’auto e muore dopo il ribaltamento

Un uomo è morto questa mattina sulla strada statale 113, all’altezza della frazione Locanda, a pochi chilometri dal santuario di Tindari. Non c’è stato nulla da fare: il conducente ha perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata sul bordo della carreggiata. L’impatto è stato violentissimo. Quando i soccorritori del 118 di Patti sono arrivati sul posto, per lui era già troppo tardi.

I paramedici hanno tentato più volte di rianimarlo, senza risultato. L’uomo è morto sul colpo per le ferite riportate nello schianto. Una scena che ha lasciato senza parole i primi ad arrivare sul luogo del disastro.

Sulla statale 113 sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale Anas. Gli agenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta: non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente autonomo o se altri veicoli siano coinvolti. Il magistrato di turno è atteso per disporre gli accertamenti del caso. I pompieri, nel frattempo, hanno messo in sicurezza l’area e stanno recuperando il mezzo ribaltato.

Il traffico è in tilt nel tratto compreso tra il chilometro 69 e il chilometro 70. Code e rallentamenti pesanti in entrambe le direzioni, mentre l’Anas coordina la circolazione per consentire le operazioni di soccorso. Le autorità chiedono prudenza a chi percorre quella strada nelle prossime ore.