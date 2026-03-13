Comunicati stampa

Monreale, il Consorzio di Tutela Vini DOC presenta il nuovo direttivo: appuntamento il 20 marzo al Complesso Guglielmo

di Redazione Web
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Monreale (PA), 12 marzo 2026 – Si terrà il prossimo venerdì 20 marzo, alle ore 10:30, nelle sale del Complesso Guglielmo, l’incontro istituzionale e la conferenza stampa di presentazione dei nuovi organi sociali del Consorzio di Tutela dei Vini DOC Monreale.

L’evento segna l’inizio ufficiale del mandato della neo-Presidente Costanza Chirivino, che illustrerà le linee programmatiche del nuovo corso alla presenza del Sindaco di Monreale,Alberto Arcidiacono.

Il Consorzio si conferma pilastro fondamentale per l’economia e l’identità del territorio. Questo nuovo capitolo punta a rafforzare la collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza vitivinicola monrealese attraverso una visione moderna, sostenibile e radicata nelle tradizioni locali.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/

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