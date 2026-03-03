A Casa Sanremo Writers la scrittrice siciliana Giusi Russo presenta in anteprima il suo terzo romanzo

Ancora gratificata per aver ottenuto il Premio Letterario Giornalistico Piersanti Mattarella- lo scorso dicembre nella sezione editi con il suo romanzo “Di notte, solo di notte”- la scrittrice siciliana Giusi Russo continua a riscuotere successi per l’eleganza della sua scrittura e i temi di valenza sociale affrontati nei suoi lavori.

Proprio lo scorso sabato 28 marzo, l’autrice è stata infatti tra gli ospiti del format “La Vetrina”, dedicato alla presentazione di libri e conversazioni con scrittori di talento, nell’ambito di Casa Sanremo Writers, il salotto culturale e letterario che si svolge durante la settimana del Festival di Sanremo.

Intervistata dal giornalista Maurilio Giordana, sabato pomeriggio 28 febbraio nei locali di Casa Sanremo, la scrittrice ha presentato in anteprima il suo terzo romanzo, “Come un taglio nel vetro”- edito da Narrazioni clandestine- Gruppo Santelli- che uscirà ufficialmente il prossimo 28 aprile in tutte le librerie e negli store on line.

“Non è la mia prima volta a Casa Sanremo Writers- racconta la scrittrice- Già due anni fa ho presentato il romanzo “Di Notte, solo di notte”, ricevendo anche la menzione speciale di Casa Sanremo Writers. Quest’anno ho avuto la possibilità, grazie a Casa Sanremo, di far conoscere, in un contesto così stimolante, il mio nuovo lavoro: “Come un taglio nel vetro”. Si tratta di una nuova storia di donne, di femminilità fragile, sofferta e dura, una femminilità vissuta nella menzogna dell’apparenza. È la storia di due bambine, Anna e Lucia, segnate da un passato di perdite e di abbandoni, mondi lontani che un destino di sorellanza unirà fino all’età adulta. Ancora una volta ho voluto esplorare le contraddizioni dell’animo umano, così incline a costruire bellezza, così facile a perdersi, ad annaspare nelle maglie della fragilità. La profondità con cui esploro le emozioni dei personaggi vuole essere anche un invito a riflettere su temi cruciali: solitudine, coraggio e desiderio di riscatto”.