Cronaca

​Notati con un mezzo sospetto e il volto travisato: presi due ladri di rame a Termini Imerese

di Redazione
lettura in 1 minuti

I Carabinieri della sezione Radiomobile, nell’abito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Reparto Territoriale dei Carabinieri di Termini Imerese, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno arrestato due uomini di 26 e 29 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato.

L’operazione è scattata durante un pattugliamento nella zona industriale termitana dove, nel transitare nei pressi di un complesso di capannoni – in passato già interessati da un incendio – l’equipaggio dell’Arma ha notato la presenza sospetta di un mezzo cassonato parcheggiato all’esterno.

Insospettiti dalla presenza del mezzo, i Carabinieri hanno effettuato un’ispezione visiva dell’area, scorgendo all’interno due individui con il volto parzialmente travisato.

Trattandosi di una situazione potenzialmente critica, i militari hanno prontamente richiesto il supporto di una seconda gazzella. L’intervento congiunto degli equipaggi ha consentito di accerchiare la zona e bloccare i due uomini all’esterno della struttura, proprio mentre erano intenti a caricare sul cassone circa 20 chilogrammi di cavi di rame appena asportati.

I successivi accertamenti condotti all’interno dell’area hanno permesso di rinvenire ulteriori matasse del prezioso metallo, già tranciate e raggruppate, verosimilmente pronte per essere portate via in un secondo momento.

Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
diRedazione
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Fermo dei tir, scaffali ancora vuoti nei supermercati della grande distribuzione
Cronaca
Assunzioni ponte sullo stretto di Messina
Ponte sullo Stretto, inchiesta per corruzione: il Ros acquisisce atti
Cronaca
Palermo, Carabinieri sequestrano scooter senza assicurazione, marito lo distrugge, moglie minaccia di morte i militari
Cronaca
Mancano gli elettricisti in Sicilia, Sicindustria ne porta 7 dall’Argentina
Economia
Rifiuti abbandonati a Palermo, arrivano 41 ispettori ambientali: potranno multare
Cronaca Palermo