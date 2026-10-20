Bollettino della Protezione civile, allerta meteo gialla in Sicilia

Cambia il quadro meteo in Sicilia. L’allerta gialla di oggi, martedì 20 ottobre, viene estesa anche ai settori occidentali dell’Isola, dove in serata è atteso un forte e imminente peggioramento.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, legato a rovesci o temporali. Il documento è valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, mercoledì 21 ottobre 2026.

Domani allerta gialla su tutta la regione

Per la giornata di domani il livello giallo riguarderà l’intero territorio siciliano, senza zone escluse. A Palermo è prevista allerta gialla.

Il codice giallo indica una criticità ordinaria: i fenomeni previsti possono causare disagi localizzati, come allagamenti e problemi alla viabilità. Alla popolazione è raccomandata attenzione, soprattutto negli spostamenti serali.