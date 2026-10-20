Palermo, continua il blocco dei tir: un centinaio di mezzi in via Oreto

Continua il blocco dei Tir a Palermo nell’innesto dell’autostrada che porta in città: in via Oreto e in strade attigue sono in sosta circa un centinaio di mezzi pesanti. Anche al porto il presidio degli autotrasportatori ha portato al blocco di tir e una trentina di mezzi sono fermi in via Francesco Crispi.

Un autotrasportatore che doveva consegnare merce in Sicilia dopo l’uscita dal porto è stato fermato e invitato a sostare. “Io lavoro per una ditta – dice allargando le braccia – e dovevo fare le consegne. Mi hanno detto di fermarmi e mi sono fermato. Non so quando potrò muovermi”.

Salvatore Bella coordinatore del Cts afferma che il comitato non impone nulla e non ferma camionisti.