Arriva il maltempo in Sicilia, raffiche fino a 80 km/h e temporali

Scirocco forte, caldo anomalo e temporali in arrivo: la Sicilia si prepara a due giorni dal meteo capriccioso. Martedì 20 l’isola sarà investita da aria mite e umida da sud, con raffiche che dalla sera potranno superare i 60-80 km/h. Poi, mercoledì 21, l’arrivo del fronte freddo porterà rovesci e temporali.

All’origine del cambiamento c’è una perturbazione che già interessa Spagna e Francia, alimentata da una vasta goccia fredda isolata in quota sul territorio francese e dalla bassa pressione sul Marocco. Entro martedì la depressione sul golfo di Biscaglia sarà agganciata da una saccatura atlantica, che scenderà sul Mediterraneo centro-occidentale per poi spostarsi verso est.

Martedì 20: caldo a ovest, pioggia a est

L’isola vivrà una giornata a due facce. Sulle zone occidentali e tirreniche è atteso un breve rialzo termico, con punte locali vicine ai 28-30°C. Sui settori ionici e centro-orientali, invece, il flusso umido porterà nuvole e possibili piogge, ancora tra i Peloritani e il versante orientale dell’Etna. Qui, per effetto stau, dal pomeriggio i fenomeni potrebbero diventare persistenti, soprattutto sulle aree a monte.

Il vento di Scirocco inizierà a rinforzare già tra mattina e pomeriggio, ma il picco è previsto verso sera e in nottata. Sui versanti tirrenici e sui rilievi settentrionali le raffiche potrebbero superare i 60-80 km/h nelle aree esposte. I mari diventeranno molto mossi tra il Canale di Sicilia e lo Ionio.

Mercoledì 21: temporali, poi calo delle temperature

La Sicilia resterà un po’ ai margini dell’asse della saccatura, ma un peggioramento è atteso già dalla notte o all’alba. Rovesci e temporali, anche forti, potranno svilupparsi sul Canale di Sicilia, lungo la convergenza tra le correnti calde e umide meridionali e quelle più fresche nord-occidentali. Il passaggio dovrebbe essere rapido, con una parziale estensione verso est e fenomeni localmente intensi.

Mercoledì sarà ancora una giornata molto mite. Tra giovedì e venerdì, invece, le temperature scenderanno in modo più netto per l’arrivo di correnti nord-atlantiche, fino a portarsi anche sotto le medie stagionali.

Le incertezze sulle previsioni restano e i temporali potrebbero riguardare solo alcune zone: per capire l’entità del maltempo serviranno gli aggiornamenti dei prossimi giorni.