Droga da 2,3 milioni di euro nascosta nell’auto, un arresto a Villabate

I Finanzieri del Comando Provinciale Palermo hanno sequestrato oltre 23 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, occultata in un’autovettura sottoposta a controllo a Villabate (PA).
In particolare, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio effettuate lungo le principali arterie stradali che conducono al capoluogo siciliano, una pattuglia del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, dopo aver fermato un veicolo, procedeva all’identificazione del soggetto a bordo, il quale, mostrandosi da subito particolarmente agitato, forniva dichiarazioni contrastanti circa la destinazione e i motivi del viaggio.
I militari operanti procedevano pertanto a un’approfondita ispezione del mezzo, rinvenendo n. 21 involucri, contenenti complessivamente 23,158 kg di cocaina e 100 grammi di hashish, occultati all’interno delle intercapedini laterali anteriori e posteriori dell’autovettura.
La vendita al dettaglio dello stupefacente, qualora immesso sul mercato, avrebbe assicurato introiti per circa 2,3 milioni di euro.
Il corriere, un uomo di nazionalità italiana, è stato condotto presso la casa circondariale “A. Lorusso – Pagliarelli” di Palermo, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria, che ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere per l’indagato.