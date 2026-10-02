Cronaca

Spaccio tra Cefalù e Pollina: droga nel secchio da muratore, due arresti

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Cocaina pronta per essere venduta a Cefalù e a Pollina: i carabinieri della compagnia di Cefalù hanno arrestato in flagranza due uomini di 30 e 59 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio. Sequestrate 140 dosi e un blocco di droga da oltre 100 grammi.

Tutto è cominciato da un viavai sospetto attorno alla casa del 59enne, nella cittadina normanna. A dare ai militari la conferma che stavano guardando nel posto giusto è stato il controllo su un 47enne del posto, appena uscito da quell’abitazione. L’uomo aveva con sé una dose di cocaina ed è stato segnalato alla Prefettura di Palermo come assuntore.

A Cefalù, 140 dosi e un blocco da oltre 100 grammi

Nella perquisizione in casa del 59enne i carabinieri hanno trovato 140 dosi di cocaina già confezionate. C’era anche un blocco compatto della stessa sostanza, di peso superiore ai 100 grammi, che sul mercato avrebbe reso circa 10.000 euro. Sono finiti sotto sequestro anche il materiale per il confezionamento e 500 euro in contanti.

A Pollina, gli involucri nel secchio da muratore

I controlli sono proseguiti a Pollina, dove i militari hanno arrestato un 30enne con precedenti. L’uomo è stato visto mentre prendeva dei piccoli involucri da un secchio da muratore. La perquisizione personale ha portato al sequestro di 40 grammi tra cocaina e hashish, già divisi in dosi, e di 180 euro.

In casa sua i carabinieri hanno trovato altro materiale per il confezionamento e due pizzini con nomi e cifre, riconducibili ad acquisti e cessioni di droga.

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