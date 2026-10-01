Corpo Forestale siciliano, in arrivo 94 nuovi agenti

Prosegue il lavoro del governo regionale per l’ammodernamento e il potenziamento dei mezzi dell’antincendio boschivo, con risorse esistenti e non dipendenti dalle variazioni di bilancio. Il Corpo forestale della Regione Siciliana, come già comunicato durante una recente audizione in commissione Bilancio all’Ars, fa sapere che sono già stati acquistati e distribuiti 84 mezzi fuoristrada e 14 pick-up con allestimento antincendio; mentre, dopo un ricorso al giudice amministrativo che ne aveva rallentato la gara, sono già stati firmati i contratti d’acquisto di 90 mezzi pesanti (tipo autobotti) e di altri 210 pick-up.

Prosegue anche il rafforzamento dell’organico del Corpo forestale: ai 46 nuovi agenti e alle ex guardie parco stabilizzate, si aggiungeranno presto altri 94 agenti che firmeranno il contratto a giorno, e altrettanti 94 che stanno completando i corsi di formazione prima di essere immessi in servizio. Inoltre, entro dicembre diventerà operativa la Control room con il sistema di sicurezza Scs, progetto Leonardo, che sarà completata con 13 torrette digitali e circa 8 mila sensori distribuiti su tutto il territorio regionale. Tutto questo è già finanziato, autorizzato, sottoscritto e in piena attuazione