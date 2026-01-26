Economia&Lavoro

Nuove assunzioni nel Corpo forestale siciliano: 46 agenti in formazione, sette sono donne

di Redazione Web
lettura in 3 minuti

Primo giorno di lezione per i candidati ammessi al corso di formazione per allievi forestali in seguito al concorso bandito nel 2021 per l’assunzione di 46 agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana. Ad incontrarli, nella sede del Cefpas di Caltanissetta che nei prossimi tre mesi ospiterà le attività formative, l’assessore al Territorio e ambiente, Giusi Savarino, insieme alla dirigente generale, Dorotea Di Trapani. Saranno le prime immissioni in ruolo dopo decenni. Nei prossimi mesi, attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso deciso dal governo Schifani e alla mobilità, saranno complessivamente circa 360 gli ingressi che rafforzeranno l’organico del Corpo.

«Oggi – ha detto l’assessore – ho dato il benvenuto a 46 nuovi agenti, tra i quali ci sono anche sette donne. Giovani in divisa che andranno a tutelare il nostro ambiente. Dopo 35 anni apriamo le porte a nuovo personale e presto arriveremo a 360 agenti in più. Sono arrivati anche mezzi utili per contrastare gli incendi boschivi. Grazie al lavoro fatto insieme al presidente Schifani, e al Pon sicurezza, abbiamo sbloccato assunzioni e strumenti innovativi che, con la control room, si metteranno in rete per proteggere il nostro patrimonio naturale e colpire i responsabili di atti criminosi».

Il corso di formazione è l’ultima delle tre fasi previste dal bando di concorso, dopo la prima prova selettiva scritta e l’accertamento dell’idoneità psicofisica dei candidati, entrambi curati dal dipartimento regionale della Funzione pubblica. Le attività formative dureranno tre mesi e si svolgeranno in collaborazione con il Cefpas e con l’Università di Catania. Il Corpo forestale cura l’addestramento tecnico operativo, comprensivo di uscite didattiche. Alla fine del corso i candidati svolgeranno un esame. Il punteggio ottenuto, sommato a quello della prova scritta, consentirà di formulare la graduatoria definitiva e procedere all’assegnazione delle sedi.

Intanto procede la consegna dei nuovi mezzi acquistati con le risorse del Fsc 2021/27. Si tratta, in totale, di 84 veicoli fuoristrada 4×4 destinati al potenziamento delle attività antincendio boschivo e alla mobilità dei Dos (direttori operazioni spegnimento). Dalla settimana scorsa sono operativi i primi 21, mentre è stato consegnato un secondo lotto di altri 21 veicoli. Entro la primavera sarà completata la consegna.

News suggerite per te:

  1. Il corpo forestale scopre scarichi illeciti di tre oleifici nel Palermitano
  2. McDonald’s apre a Bagheria: al via le selezioni per 60 nuove assunzioni
  3. Cento nuovi vigili a Palermo: la “pesca” furba del Comune nelle graduatorie di tutta la Sicilia
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Maxi colpo a Palermo, banda del buco svaligia gioielleria: bottino da 600mila euro
Cronaca
Tragedia a Palermo, Francesco Correnti muore a 26 anni dopo il malore: scatta inchiesta
Cronaca In primo piano
Una legge per istituire il Reddito di cittadinanza siciliano, lo annuncia il Movimento 5 Stelle
Politica
Palermo, controlli su sicurezza e lavoro nero: sanzioni per oltre 25mila euro
Cronaca
Emergenza ciclone Harry, Schifani guida la cabina di regia
Politica