Cronaca

A19, scontro tra pullman e caravan a Termini Imerese: tre feriti

di Redazione Web
lettura in 2 minuti
Schianto mortale Tir

Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve nello scontro tra un pullman e un caravan avvenuto sull’autostrada A19 Palermo-Catania, a breve distanza dallo svincolo di Termini Imerese, nel tratto che porta verso il capoluogo. Il sinistro ha costretto a chiudere una corsia di marcia e ha causato lunghe code.

L’impatto si è verificato lungo la carreggiata in direzione Palermo, poco prima dell’uscita per Termini Imerese. Per prestare assistenza ai coinvolti, effettuare i rilievi e governare il flusso dei veicoli sono state mobilitate pattuglie della polizia stradale, personale sanitario del 118 e operatori dell’Anas.

Una corsia chiusa e traffico rallentato

Per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area, una delle corsie di marcia in direzione Palermo è stata interdetta alla circolazione. Il restringimento della carreggiata ha rallentato la marcia dei veicoli, con code che si sono formate lungo il tratto interessato.

L’A19 è l’asse che collega Palermo con la Sicilia orientale ed è percorsa ogni giorno da automobilisti, mezzi pesanti e autobus. Anche un incidente senza conseguenze gravi si ripercuote quindi in fretta sulla viabilità.

Feriti lievi, le cause da accertare

Le tre persone coinvolte hanno riportato lesioni di lieve entità. Dalle informazioni finora disponibili non emergono le cause dello scontro, che saranno ricostruite sulla base dei rilievi effettuati sull’asfalto.

Chi viaggia in direzione Palermo nella zona di Termini Imerese deve mettere in conto rallentamenti finché la corsia non sarà riaperta. Aggiornamenti a seguire.

Consigliati per te

  1. Trabia si ferma per Leonardo: oggi l’ultimo saluto al motociclista morto nello scontro di Termini Imerese
  2. Maxi-blitz dei carabinieri tra Termini Imerese e Monreale: 12 persone nei guai
  3. Schianto mortale in moto nella notte, perde la vita 30enne di Termini Imerese
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

La regione assume 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, pubblicato il bando
Corpo Forestale siciliano, in arrivo 94 nuovi agenti
Politica
H2InComune a Catania: idrogeno per la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile in Sicilia
Comunicati stampa
Insieme per il paziente: a Palermo percorsi ottimizzati per la cura del tumore al polmone
Comunicati stampa
DON PEPPINU, DALLA FABBRICA DI CONI AL “GELATO VERACE”: UNA STORIA SICILIANA LUNGA TRE GENERAZIONI
Comunicati stampa
Soldi all’obitorio del Policlinico, 45 indagati per il «caro estinto» I NOMI
Cronaca Palermo