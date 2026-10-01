A19, scontro tra pullman e caravan a Termini Imerese: tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve nello scontro tra un pullman e un caravan avvenuto sull’autostrada A19 Palermo-Catania, a breve distanza dallo svincolo di Termini Imerese, nel tratto che porta verso il capoluogo. Il sinistro ha costretto a chiudere una corsia di marcia e ha causato lunghe code.

L’impatto si è verificato lungo la carreggiata in direzione Palermo, poco prima dell’uscita per Termini Imerese. Per prestare assistenza ai coinvolti, effettuare i rilievi e governare il flusso dei veicoli sono state mobilitate pattuglie della polizia stradale, personale sanitario del 118 e operatori dell’Anas.

Una corsia chiusa e traffico rallentato

Per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area, una delle corsie di marcia in direzione Palermo è stata interdetta alla circolazione. Il restringimento della carreggiata ha rallentato la marcia dei veicoli, con code che si sono formate lungo il tratto interessato.

L’A19 è l’asse che collega Palermo con la Sicilia orientale ed è percorsa ogni giorno da automobilisti, mezzi pesanti e autobus. Anche un incidente senza conseguenze gravi si ripercuote quindi in fretta sulla viabilità.

Feriti lievi, le cause da accertare

Le tre persone coinvolte hanno riportato lesioni di lieve entità. Dalle informazioni finora disponibili non emergono le cause dello scontro, che saranno ricostruite sulla base dei rilievi effettuati sull’asfalto.

Chi viaggia in direzione Palermo nella zona di Termini Imerese deve mettere in conto rallentamenti finché la corsia non sarà riaperta. Aggiornamenti a seguire.