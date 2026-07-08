Palermo-Sciacca, partono i cantieri di notte sulla statale

Notti di cantiere sulle strade siciliane: Anas ha avviato una serie di lavori di manutenzione notturna che, nelle prossime settimane, interesseranno diverse arterie dell’Isola, dalla Palermo-Sciacca all’autostrada Catania-Siracusa.

Il primo intervento riguarda la strada statale 624, dove sono iniziate le operazioni di manutenzione del piano viabile e della segnaletica orizzontale, in tratti saltuari. Anas ha scelto di operare in orario notturno proprio per non intasare un’arteria percorsa ogni giorno da un intenso flusso di veicoli.

Il tratto interessato e i tempi previsti

I lavori riguardano inizialmente il segmento tra il km 0 e il km 1,540, alle porte di Palermo, e si protrarranno per circa una settimana. Una scelta pensata per contenere i disagi alla circolazione e, allo stesso tempo, garantire condizioni di sicurezza più elevate per chi lavora in cantiere e per gli automobilisti.

Una volta concluso questo primo step, gli interventi proseguiranno lungo altri tratti della SS 624, questa volta in orario diurno, per poi estendersi progressivamente anche alle statali 113, 117, 120, 186, 286 e 643. L’obiettivo dichiarato da Anas è migliorare pavimentazione e segnaletica, alzando gli standard di sicurezza e comfort per tutti gli utenti della strada.

Attraverso una nota ufficiale, l’ente invita chi percorre abitualmente questi tratti in orario notturno a prestare “la massima attenzione alla segnaletica di cantiere” e a rispettare “i limiti e le disposizioni temporanee alla circolazione”.

Chiusure notturne anche sulla Catania-Siracusa

Cantieri notturni sono in corso anche nelle gallerie dell’autostrada Catania-Siracusa, dove è in corso la sostituzione del sistema di ventilazione. Le chiusure, che riguardano entrambe le direzioni di marcia, sono iniziate il 6 luglio e proseguiranno fino al 10, sempre nella fascia oraria tra le 22 e le 6 del mattino successivo.

Nuove chiusure sono già programmate tra lunedì 13 e martedì 14 luglio, quando sarà interdetto al traffico il tratto tra lo svincolo Zona Industriale Nord e lo svincolo di Augusta, in direzione Siracusa (dal km 0+000 al km 25+142), comprese le rampe dello svincolo di Lentini in direzione Siracusa. Tra martedì 14 e giovedì 16 luglio toccherà invece al tratto tra Augusta e la Zona Industriale di Catania, in direzione Catania (dal km 25+142 al km 0+100), con la chiusura anche delle rampe di Lentini in direzione Catania.

Un calendario di lavori destinato a proseguire nelle prossime settimane, con l’obiettivo di completare gli interventi prima del pieno della stagione estiva.