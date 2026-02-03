Scossa di terremoto al largo della Sicilia settentrionale

Nella serata di oggi, martedì 3 febbraio 2026, la Sala Sismica dell’INGV di Roma ha registrato un evento sismico di magnitudo ML 3.1 nell’arcipelago delle Isole Eolie, in provincia di Messina.

L’orologio segnava le 21:55 (ora italiana) quando i sismografi hanno rilevato il movimento tellurico.

La scossa ha avuto un’origine estremamente profonda: l’ipocentro è stato localizzato a ben 293 chilometri di profondità. Le coordinate geografiche (lat, lon: 38.6342, 14.6490) collocano l’epicentro nello specchio di mare che circonda le sette sorelle messinesi, confermando la costante attività geologica di un’area monitorata h24 dagli esperti.