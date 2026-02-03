Cronaca

Scossa di terremoto al largo della Sicilia settentrionale

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Nella serata di oggi, martedì 3 febbraio 2026, la Sala Sismica dell’INGV di Roma ha registrato un evento sismico di magnitudo ML 3.1 nell’arcipelago delle Isole Eolie, in provincia di Messina.
L’orologio segnava le 21:55 (ora italiana) quando i sismografi hanno rilevato il movimento tellurico.

La scossa ha avuto un’origine estremamente profonda: l’ipocentro è stato localizzato a ben 293 chilometri di profondità. Le coordinate geografiche (lat, lon: 38.6342, 14.6490) collocano l’epicentro nello specchio di mare che circonda le sette sorelle messinesi, confermando la costante attività geologica di un’area monitorata h24 dagli esperti.

News suggerite per te:

  1. Terremoto all’alba tra Sicilia e Calabria, l’INGV fa il punto: scossa avvertita fino in Puglia
  2. Scossa di terremoto in Sicilia settentrionale
  3. Terremoto a Palermo, scossa in mare al largo della costa: i dati dell’Ingv
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Abusava della figlia della compagna, arrestato patrigno orco
Cronaca
Allerta gialla in Sicilia, arriva la burrasca di Scirocco: raffiche fino a 100 km/h nella notte
Cronaca
Palermo, 9 arresti per estorsioni e rapine nel quartiere Michelangelo: blitz della Polizia NOMI
Cronaca In primo piano
Carta d’identità cartacea addio, il Comune avvisa: «Rinnovatela ora, ad agosto stop totale»
Cronaca
Cabina di regia maltempo, Schifani: «Lavoriamo per restituire casa agli sfollati di Niscemi e prospettive a chi ha subito danni dal ciclone Harry»
Politica