Cronaca

Nuova scossa di terremoto in Sicilia settentrionale

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
terremoto

Un terremoto di magnitudo locale (Ml) 2.4 è stato registrato nella notte nel Tirreno meridionale. La scossa è avvenuta oggi, martedì 10 febbraio, alle 04:37:53 ora italiana.

Secondo i dati diffusi dalla sala sismica dell’IngV di Roma, l’evento sismico è stato localizzato in mare, alle coordinate geografiche 38.6988 di latitudine e 14.1112 di longitudine, a una profondità di circa 10 chilometri.

Non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. La magnitudo contenuta e l’epicentro in area marina rendono generalmente poco percepibili scosse di questa intensità lungo le coste.

Ieri sera altre 4 scosse al largo di Palermo avvertite dalla popolazione.

