L’Istituto Zooprofilattico della Sicilia assume, concorso per 14 posti

L’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia ha aperto una selezione pubblica per assumere a tempo determinato 14 figure professionali tra tecnici, agronomi e veterinari. Le domande vanno presentate entro l’8 luglio 2026 esclusivamente in via telematica attraverso il portale InPA (www.inpa.gov.it), accessibile tramite SPID, CIE o CNS.

I contratti avranno una durata di 12 mesi e riguarderanno attività di raccolta dati in allevamento, assistenza tecnica e supporto alle funzioni delegate ai sensi del D.Lgs. n. 52/2018. Le sedi operative sono quelle dell’Istituto e i territori interessati dai progetti di assistenza tecnica in Sicilia.

I profili ricercati dal concorso Istituto Zootecnico Sicilia

I 14 posti sono ripartiti su tre profili distinti: 11 unità come Tecnico di gestione aziendale (Controllore Zootecnico), accessibili con diploma di scuola secondaria superiore; 2 unità come Agronomo, con laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie o equipollente e iscrizione all’albo; 1 unità come Veterinario, con laurea magistrale in Medicina Veterinaria, abilitazione e iscrizione all’albo. Per quest’ultimo profilo è richiesta competenza specifica nel settore dei piccoli e grandi ruminanti.

La selezione avviene per titoli, prova scritta e prova orale, che comprende anche l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Saranno inseriti in graduatoria i candidati che raggiungeranno un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti su 100.

Come fare domanda e quota di partecipazione

La candidatura va inviata esclusivamente online tramite il portale InPA entro l’8 luglio 2026 alle ore 12.00. È previsto un contributo di ammissione di 10 euro da versare tramite bonifico bancario, la cui ricevuta deve essere allegata alla domanda a pena di esclusione. Alla domanda va allegato anche il curriculum vitae in formato europeo.

Il bando è pubblicato nella sezione Bandi di concorso del sito istituzionale iszsicilia.pa.it e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Le graduatorie finali, valide anche per eventuali scorrimenti nei 24 mesi successivi, saranno pubblicate sul portale InPA.