Cronaca

Distrugge tre macchine in via Lincoln e fugge: “Ho avuto un malore e attacco di panico”

di Redazione Web
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Sabato notte in via Lincoln, a Palermo, un uomo di 49 anni ha perso il controllo della sua Nissan Micra e ha centrato tre auto in sosta, per poi dileguarsi senza prestare soccorso. Due giorni dopo si è presentato alla Polizia Municipale con il suo avvocato, ammettendo tutto: «Ho avuto un malore, poi mi è preso un attacco di panico».

Come riporta il Quotidiano di Sicilia, l’episodio è avvenuto intorno all’una di notte all’altezza del civico 47, a pochi passi dalla stazione centrale. Ad avere la peggio tre vetture parcheggiate — una Fiat Panda, una Peugeot 206 e una Citroën C3 — riportate con danni pesanti. I proprietari, tornati a recuperare le auto, si sono trovati davanti a uno scenario difficile da spiegare.

La denuncia su Facebook e la resa alla Municipale

Uno dei proprietari ha pubblicato un post sul gruppo Facebook «Oggetti smarriti o rubati Palermo e provincia», chiedendo aiuto per risalire al responsabile e ottenere il risarcimento. La pressione social ha probabilmente contribuito a velocizzare gli eventi.

Lunedì mattina, S.M. si è presentato al Comando della Polizia Municipale di via Ugo La Malfa accompagnato dall’avvocato Domenico Cancemi, assumendosi la piena responsabilità dell’accaduto. Agli agenti ha spiegato di aver accusato un malore improvviso alla guida e di essere fuggito in preda al panico, senza riuscire a gestire la situazione.

La Polizia Municipale lo ha sanzionato con una multa da 300 euro e la decurtazione di quattro punti dalla patente. Resta aperta la questione del risarcimento ai proprietari dei tre veicoli danneggiati.

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